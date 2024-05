Uomini e donne, Mario Cusitore rompe il silenzio: "Sono stato leggero e ingenuo ma mai cattivo"

Il corteggiatore di Ida Platano, a pochi giorni dalla messa in onda della puntata dove di fatto viene smascherato, prova ad uscirci "pulito" ma l'effetto sortito dal suo ultimo messaggio condiviso sui social dice ben altro.

Mario Cusitore ha infatti pubblicato una stories nelle ultime ore dove ha rivolto un pensiero alla redazione e a Maria De Filippi, ringraziandoli, e poi ha parlato di quanto accaduto: "Il mio percorso a U&d è finito nel peggiore dei modi ed io non riesco ad oggi a ritrovare la mia serenità - scrive - Sono stato leggero e ingenuo, ma mai cattivo o opportunista. Questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta, ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e non nascondo provo tutt'ora mi tocca profondamente".

Il campano dunque, continua a dirsi realmente coinvolto dalla tronista ma, difficile credergli, data la quantità di bugie raccontate durante la sua partecipazione a Uomini&done.