Uomini e donne, Mario Cusitore a Cassino con Roberta Di Padua: la storia si ripete?

Le vite di Ida Platano e Roberta Di Padua continuano ad incrociarsi. L'ultimo episodio documentato dai social è quello dello scorso fine settimana quando Mario Cusitore è stato visto a Cassino (paese dove risiede Roberta) ad un evento nel quale era presente anche l'ex dama, attuale compagna di Alessandro Vicinanza. Non ci sono elementi per dire che ci siano stati atteggiamenti equivoci tra i due, ma il fatto che siano stati avvistati insieme ha scatenato il popolo del web.

La reazione dell'ex tronista Ida Platano non ha tardato ad arrivare. La bresciana ha infatti condiviso sui social un video che riprende un'esternazione di Emilio Fede (Che figura di me*da) che è sembrano un chiaro riferimento a quanto circolato sul web. Per la bresciana non sembra infatti esserci pace.

Dopo l'epilogo infelice del suo trono, la segnalazione di Mario e Roberta allo stesso evento, è sembrata l'ennesima presa in giro aggravata dal fatto che, ancora una volta, la dama di Cassino e Ida Platano sembrano "riciclarsi" gli uomini. Era successo con Riccardo Maria Guarnieri, che prima si era messo con Ida e poi con Roberta e più recentemente con Alessandro Vicinanza, attuale compagno di Roberta Di Padua ed ex di Ida Platano.