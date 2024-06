Uomini e donne, Ida cede il trono a Mario: l'indiscrezione

Per come è finito il suo percorso a Uomini e donne, sembrava quasi impossibile potesse esserci un ritorno nel dating show Mediaset, ma stando a qualche voce circolata sul web potrebbe esserci un colpo di scena che porterebbe il discusso ex corteggiatore di Ida Platano a sedere sul trono a partire da settembre.

"Gira voce che lui aspiri ad altri ruoli in tv… lei potrebbe cedere il trono", ha fatto sapere Deianira Marzano generando lo stupore dei followers. Fino a poco tempo fa, sembrava intento a leccarsi le ferite per la chiusura totale di Ida dopo le serie di menzogne raccontate durante il trono, con tanto di dichiarazioni di un amore non ancora svanito nei confronti dell'ex dama. L'ipotesi trono sembrava assai lontana, eppure...

Oltre al nome di Mario Cusitore si era parlato anche di un ex cavaliere in lizza per il trono, ovvero Marco Antonio Alessio, reduce da una relazione con una dama nata proprio negli studio Mediaset ma non decollata una volta usciti dal programma.