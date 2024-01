Uomini e donne, Mario sotto accusa: "flirt" esterno mentre corteggia Ida

Doccia fredda per Mario, il corteggiatore di Ida Platano. Dopo un'esterna molto intensa con la tronista arriva in studio una donna che dice di aver avuto uno scambio di messaggi con il campano. Messaggi che sono iniziati nel mentre lui era in studio a corteggiare Ida.

La donna in questione, Mariangela, non è nuova a Uomini e donne, già negli anni passati aveva provato ad entrare nel programma per corteggiare alcuni cavalieri, non da ultimo Alessio Pili Stella che una volta visto l'accaduto decide di non conoscerla: "Perchè non partiremo con il piede giusto - dichiara il cavaliere - Non mi è piaciuto il suo atteggiamento. Io voglio uscire con persone vere e se percepisco che non è così io non esco". I due ricostruiscono l'accaduto e danno la loro versione dei fatti. Il campano dice di non aver saputo gestire il contesto e si scusa con Ida ma al tempo accusa il colpo. Ida accetta le scuse però dice di volerci pensare: "Se inizia così - dichiara Ida - sono una persona che se mi interessa una persona mi concentro su quella se lui si mette a scrivere ad altre...".

Mario si sente sotto accusa e chiede di voler uscire ma Maria De Filippi cerca di farlo ragionare e la stessa Ida lo ferma dicendo: "Parliamone". Tra i due c'è poi un ballo che fa seguito alla consegna di un regalo a Ida da parte del corteggiatore.

Lo studio si divide tra chi vede questo scambio di messaggi tra Mario e la donna esterna al programma come il tentativo (goffo) di tenere il piede in due scarpe e chi invece lo vede come uno scivolone.

"Te lo porterai dietro per un po' sta cosa" sottolinea Maria rivolgendosi al corteggiatore ma il fatto che Ida si sia presa del tempo è sintomatico che tra i due c'è una complicità tale da poter superare anche uno "scivolone".