Uomini e donne, Mario ancora innamorato di Ida: "Non passa da un momento all'altro"

Nonostante il suo percorso a Uomini e donne sia stato tutto fuorchè sincero, Mario Cusitore continua a dichiararsi innamorato. Lo fa rispondendo alle domande dei followers che gli chiedono se gli piaccia ancoora Ida. Domanda alla quale risponde con un: "Beh non passa da un momento all'altro, specialmente se è stato vero".

Nonostante le repentine segnalazioni, l'ex corteggiatore continua a sostenere di essere stato realmente interessato a Ida Platano.

Non solo, a chi le chiede se il tatuaggio faccio in onore alla tronista fosse in realtà il nome delle nonna lui smentisce categoricamente la cosa dicendo che le sue nonne si chiamano in altro modo. Infine, sull'epilogo del percorso risponde che non voleva che finisse così.

Stando al tenore dei suoi ultimi post condivisi sui social sembra anche sincero ma quanto ha mostrato nel salottino di Uomini e donne sembrava ben altro.