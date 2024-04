Uomini e donne, Mario al centro della bufera: avvistato all'uscita di un b&b con una bionda

L'ennesima segnalazione scatena il puriferio in studio. Ancora una volta il corteggiatore campano Mario Cusitore viene avvistato con una donna che non è certo Ida Platano. Prima un filmato e poi un messaggio, in due momenti diversi, mettono in guardia la tronista che decide di andarne a fondo.

Tronista e corteggiatore si trovano a centro studio e nonostante Ida si mostri combattuta nel credere a quanto le è stato riferito o alla versione dei fatti riportata dal corteggiatore, incalzata da Gianni Sperti e Tina Cipollari decide di andare a fondo. Il corteggiatore mette a disposizione il suo cellulare e chiede di contattare il barbiere e l'atelier dove afferma di essere stato quel sabato mattina in cui invecesarebbe stato visto con la bionda. Il corteggiatore ne esce "pulito" ma la sua reazione a centro studio è molto forte poichè si dice stanco di doversi giustificare.

Ida ne esce comunque provata e quasi in difficoltà davanti alle affermazioni del campano che si appella a quella fiducia che lei non ha mai avuto nei suoi confronti.

In tutto questo c'è un Pierpaolo che invece ha un percorso più lineare con Ida ma al tempo stesso fatica a capire quale sia l'interesse della tronista nei suoi confronti.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni rimescoleranno poi i fatti.