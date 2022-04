Uomini e donne, Marta Pasqualato scambiata per la nuova tronista: "La conosco e mi stava pure sul ca**o"

Sin dall'entrata in studio della nuova tronista, Veronica Rimondi, in molti avevano avuto un flashback. I suoi lineamenti ricordavano qualcuno che in passato aveva partecipato al programma...questo qualcuno era Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, che per qualche tempo aveva fatto parlare di sè per i suoi flirt con altri protagonisti di Uomini e donne come Nicolò Ferrari, ad esempio.

Oggi l'ex corteggiatrice fa tutt'altro nella vita. Si è laureata in Medicina e vive in Veneto con il compagno (che ironia della sorte si chiama Nicolò) dove ha iniziato la sua attività di medico di base. Nonostante questo è rimasta nel mondo dei social come influencer e continua ad avere delle collaborazioni in essere. Ecco che nelle scorse ore è intervenuta sui social per fare un po' di chiarezza: "Vi ringrazio per il ricambio di followers che ho avuto in questi giorni, un sacco di gente ha iniziato a seguirmi perchè pensa che io sia la nuova tronista - ha dichiarato attraverso le stories - ma non sono io anzi".

E non è mancata la stoccata alla nuova tronista: "Sì, ci conosciamo, mi stava anche mezzo sul ca**o abbiamo pure degli ex in comune. Ma non sono io, sto facendo altro nella vita...andate a seguire la persona giusta".