Uomini e donne, Marta Pasqualato si vaccina contro il Covid

Conosciuta per la sua partecipazione al programma Mediaset come corteggiatrice di Nicolò Brigante, nella vita di tutti i giorni è un medico (fresco di laurea) e come tale è stata tra le prime ad essere sottoposta alla vaccinazione

"Nella speranza che questo sia l'inizio di una nuova rinascita", con queste parole Marta Pasqualato dichiara ai suoi followers di essersi sottoposta alla prima somministrazione del vaccino Pfizer contro il Covid-19. La giovane veneziana, ma da anni residente a Firenze, città dove ha frequentato l'università e lo scorso ottobre ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, nei giorni scorsi ha postato alcuni scatti che la immortalano durante la somministrazione del vaccino.

Non solo, convinta dell'importanza di vaccinarsi per sconfiggere questo virus, ha aperto un box per rispondere a tutte le domande del caso: dagli effetti, a come funziona, all'efficacia su un corpo che ha già avuto il Covid.

Marta Pasqualato oltre a lavorare in corsia è un'influecer. I più l'hanno conosciuta come la non scelta di Nicolò Brigante (che preferì Virginia Stabilium), dopo quella parentesi sembrò trovare l'amore tra le braccia di Nicolò Ferrari e poi ancora di Simone Stinà ma nell'ultimo periodo ha mostrato ai suoi followers di aver incontrato una persona (di cui si sa pochissimo) che le ha fatto perdere la testa e con la quale è andata a convivere.