Uomini e donne, 2022 di cambiamenti per Martina e Giacomo: l'annuncio sui social

Hanno da poco festeggiato 7 mesi di amore e complicità. Da quando sono usciti da Uomini e donne hanno vissuto a pieno la loro storia e stanchi dei viaggi Bergamo-Sarzana avevano deciso di mettere radici in Lombardia, dove lei lavorava come insegnante di ballo. Una prima convivenza andata a gonfie vele ma che a breve cambierà indirizzo. Il giorno della vigilia di Natale l'ex corteggiatrice ha fatto i bagagli, ha caricato il suo Tyger in auto e ha raggiunto il compagno in Liguria dove hanno trascorso le feste con la famiglia di lui.

Ma per Martina non si è trattato di un solo viaggio di Natale, l'ex corteggiatrice ha infatti raggiunto il fidanzato con l'intento di trasferirsi lì per un po' di tempo. Come ha raccontato lo stesso tronista sui social i due lasceranno termporaneamente la loro dimora bergamasca per stare a Sarzana e dintorni (dove stanno cercando casa).

Giacomo Czerny ha infatti espresso la necessità di rimanere in Liguria per seguire un paio di progetti di lavoro e piuttosto che tornare a fare i pendolari i due hanno deciso di trovare una sistemazione temporanea a Sarzana.