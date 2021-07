Uomini e donne, smagliature e cellulite: Martina Grado non ha paura a mostrarsi

Si mostra sembre brillante, entusiasta della vita, innamorata del suo tronista, al quale ha strappato il cuore, ma al tempo stesso è la ragazza della porta accanto che si è presentata nel salottino Mediaset con l'obiettivo di trovare la sua metà. Una ragazza bellissima, dal fisico tonico, ma che deve fare i conti con gli inestetismi della pelle che accomunano moltissime donne.

Inestetismi che spesso sono oggetto di critiche alle quali lei risponde con un post "Credo non servano parole per farvi arrivare il concetto".

Imperfezioni che non hanno peso ne per lei ne per il suo compagno con il quale sta facendo un percorso, lontano dai riflettori, pieno d'amore e complicità. Come mostrano i social, tra i due c'è molta chimica ma anche molto ironia, qualità che tiene vivo un rapporto sul quale entrambi credono molto e del quale non perdono occasione per gridarlo al mondo intero.