Uomini e donne, Martina Grado e il suo sentirsi fragile e diversa: "Ho paura di provare cose belle"

Martina Grado si è fatta conoscere nel salottino di Uomini e donne, durante il Trono classico di due anni fa quando, da corteggiatrice, riuscì a conquistare il tronista Giacomo Czerny. La loro storia è poi proseguita nella vita reale e, a due anni da quella scelta, i due convivono a Sarzana, città natale del tronista condividendo scampoli di quotidianità sui social. Lei ha lasciato la sua Bergamo e la danza per viversi appieno la storia d'amore con il videomaker.

Lei, la ragazza della porta accanto, è riuscita a conquistare il tronista anche con le sue fragilità. Apparentemente perfetta, dinamica, solare, dietro ai sorrisi nasconde un mondo così complesso fatto di stati d'animo non sempre up, che le impediscono di viversi con leggerezza ogni momento, anche quello più bello.

L'ex corteggiatrice, nei giorni scorsi, ha voluto aprirsi ai followers raccontando anche quel rovescio della medaglia che non sempre emerge dai social. "Convivo da sempre con un perenne senso di inadeguatezza ed inferiorità - ha scritto in un post su Instagram - Convivo da sempre con la mania di perfezionismo e di controllo. Convivo da sempre con l'incapacità di non dare importanza al pensiero altrui, di decidere le aspettative e di essere descritta come non sono. Convivo da sempre con una forte empatia che mi impedisce di essere oggettiva e facilmente condizionabile. Convivo da sempre con una fragilità non tangibile che permette alle persone di credermi potente. Convivo da sempre con le paranoie martellanti in testa, con i complessi attorcigliati e con le mie insicurezze pesanti come il marmo".

Parole che traspaiono una malinconia che non ti aspetti da una persona che in molte vorrebbero imitare.

"Convivo da sempre con una costante esigenza di conferme da chiunque, sapere che mi vogliono bene, mi stimano, mi ammirano, mi apprezzano perché ho il terrore di vederle allontanare - ha continuato nel suo posto - Convivo con la paura di provare cose belle perché non le so gestire. Convivo con tante cose che pesano dentro come macigni e mi impediscono di sentirmi davvero ma davvero felice. Potrei lavorarci, in terapia, per anni ma queste cose sono parte di me e fanno la persona che sono".

Nonostante questo sentirsi diversa, l'ex corteggiatrice ha voluto anche sottolineare come abbia voglia di cambiamento: "Volevo condividere con voi ciò che ho dentro e ho realizzato ma soprattutto quello che vorrò fare: amarmi, rispettarmi e andarmi dannatamente bene così", ha concluso.

Parole che hanno toccato il cuore a molti e che hanno trovato il pieno appoggio del fidanzato.