Uomini e donne, cicogna in arrivo per Martina Luchena

Sono oramai lontani i tempi in cui vedevamo Martina Luchena sedere negli studi Mediaset come corteggiatrice di Uomini e donne, ora l'amore l'ha trovato ma non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo (anche se ha avuto un passato come modello): si chiama Maurizio Bonori e nei prossimi mesi sarà il padre del figlio che Martina Luchena porta in grembo.

La lieta novella arriva dal profilo social dell'ex corteggiatrice che, insieme al compagno e al figlio di lui, nato da una precedente relazione, ha mostrato l'ecografia di una nuova vita che sta crescendo nel suo grembo. "Il sogno più grande della mia vita si sta concretizzando", scrive l'influencer spendendo parole importanti per il compagno: "Tu…non potevi essere che tu… il papà di mio figlio/a".

Notizia subito condivisa dal futuro papà che ha risposto con altrettanto amore nei confronti della compagna: "Ti ho promesso dal primo giorno il sorriso, ti ho promesso che saremo stati uniti in tutto, con il nostro sorriso, con la nostra unione, ti amiamo mammina...".

La storia tra Martina Luchena e il compagno ha radici profonde, il loro primo incontro risale infatti a molti anni fa, durante un viaggio a Corfù ma la scintilla è scoppiata dopo che entrambi avevano fatto esperienze di vita diverse. Il compagno è già padre di Santiago, al quale anche l'influencer è molto legata.