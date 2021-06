Uomini e donne, Massimiliano torna su Eugenia: "Troppo possessiva"

Mentre la relazione tra l'ex tronista e la giovane pratese sembra andare a gonfie vele, in una recente intervista il romano spiega perchè non ha scelto la studentessa trentina

Ad un mese dalla scelta che ha portato Massimiliano Mollicone a scegliere Vanessa Spoto, l'ex tronista torna a parlare dell'epilogo del suo percorso all'interno del dating show Mediaset e, in particolar modo, sui motivi che l'hanno spinto a preferire la giovane toscana ad Eugenia Rigotti. Il romano, in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio ha infatti confessato che tra i motivi che l'hanno portato a prendere le distanze dalla studentessa trentina, c'è sicuramente la possessività manifestata dalla corteggiatrice.

"In esterna capitava che lei dimostrasse questo attaccamento nei miei confronti, era più possessiva - ha raccontato l'ex tronista - Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli, è giusto avere i propri spazi".

Che Eugenia si fosse mostrata in puntata più matura dei suoi 21 anni questo è vero, sulla possessività difficile giudicare attraverso un teleschermo certo è che questo non è l'unico motivo che ha spinto l'ex tronista a preferire Vanessa: "Più stava male lei, più stavo male io", ha confessato Mollicone che fantastica su una possibile convivenza con Vanessa e non disdegna l'idea di partecipare a Temptation Island...solo quando il rapporto sarà più maturo.