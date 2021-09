Massimiliano Mollicone rompe il silenzio sul ritorno di fiamma con Eugenia

Dopo gli avvistamenti dei giorni scorsi l'ex tronista rompe il silenzio e a chi lo accusa di mancanza di rispetto nei confronti della sua ex dichiara di non vederci nulla di male

"Non è Eugenia...Sono un ragazzo come tanti e ci sta conoscere persone nuove, non credo di mancare di rispetto a nessuno".

Con un breve post sui social Massimiliano Mollicone smentisce la presunta frequentazione con l'ex corteggiatrice trentina ma conferma di vedersi con un'altra ragazza, a pochi giorni dalla fine della sua storia con Vanessa Spoto. A quanto pare l'ex tronista si starebbe frequentando con una bionda, a conferma delle segnalazioni che hanno infiammato l'web: "É uno scandolo se un ragazzo di 21 anni esce con una ragazza?".

La reazione della ex

Non è tardata la reazione dell'ex corteggiatrice Vanessa Spoto che, rispondendo ai followers dichiara: "Come ho già detto non mi interessa, sono contenta per lui. Prima o poi troverò anch'io una persona, per me non è il momento ora".