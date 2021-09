Uomini e donne, Massimiliano Mollicone parla dei rapporti con Vanessa dolo la rottura

In maniera molto ermetica, l'ex tronista Massimiliano Mollicone parla del post rottura con Vanessa Spoto. Una fine quasi a sorpres dal momento che sino a qualche ora prima dell'annuncio via social sembravano innamorati e complici.

Il giovane laziale, rispondendo alle domande dei follwers, spiega semplicemente che dopo la rottura si sono sentiti in due occasioni, una per il compleanno del padre, e che comunque non c'è rancore tra i due. Una risposta ermetica che si aggiunge ad un altro dettaglio, sempre imbeccato dalle domande dei fans sul perchè non toglie le foto di coppia, visto che la coppia non esiste più.

"Perchè dovrei rimuovere un pezzo del mio passato - dichiara l'ex tronista - è giusto che quel periodo rimanga. Vanessa è stato un periodo della mia vita, abbiamo fatto delle foto insieme, è giusto che rimanga".

La replica di lei

Nel frattempo anche lei è intervenuta sulla fine della loro storia, imbeccata dalle domande dei followers: "Per me è stata una persona importante e gli auguro tutto il bene. Sono felice se lui è felice".