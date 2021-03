Uomini e donne, il tronista Massimiliano scappa in lacrime dall'esterna (VIDEO)

Per essere all'inizio di una frequentazione, l'alchimia è davvero tanta. Il giovane romano è parso in difficoltà difronte alla profondità della sua corteggiatrice tanto da non sentirsi abbastanza per lei

Cinquantuno sms ed un'esterna carica di emozioni. La conoscenza tra Massimiliano ed Eugenia, seppur all'inizio, regala emozioni. La corteggiatrice trentina ha saputo toccare le corde giuste tanto che il tronista si interroga sull'essere abbastanza per lei. Durante l'esterna si è creata subito una grande alchimia ed è bastata una domanda sul passato del tronista a far emegere, ricordi, situazioni che l'hanno rimescolato a tal punto da scoppiare in lacrime e a chiedere agli autori di potersi allontanare per superare il momento di empasse.

"Sei tanta - continua a ripetere il tronista - Non so se ti rendi conto di quanto hai dentro. É la prima volta che mi sento piccolo davanti ad una persona".

La ragazza condivide le sensazioni espresse dal romano e si scusa per averlo messo in difficoltà ma Massimiliano la rassicura, non sono state le domande della giovane a metterlo a disagio ma è il suo passato ad essere pesante e difficile da raccontare.

Per essere una delle prime esterne...promette bene.

In basso, il video di Massimiliano e Eugenia