Nozze Valli-Fantini, la festa continua (anche il giorno dopo)

Non è svanita la magia con il calar della sera anzi, il giorno dopo, il matrimonio più atteso (per i fedelissimi di Uomini e donne e non solo), quello tra Beatrice Valli e Marco Fantini, la festa è ripartita. I coniugi Fantini hanno infatti continuato la festa nella splendida location di Capri accompagnati da musica e balli.

La cura dei dettagli

Un matrimonio atteso da anni e studiato nei minimi dettagli, dagli allestimenti, alla musica, agli accessori, basti pensare che gli abiti indossati dai figli di Beatrice e Marco Fantini sono stati poi lanciati con la nuova capsule di Whatevs.world, la linea di abbigliamento kids firmata dall'influencer.

Famiglia, amici, invitati vip sono rimasti anche nelle 24 ore successive al big event come mostrato dalle stories condivise sui social. Il tutto sarà poi raccolto nel docu film in onda su Real time il mese prossimo.