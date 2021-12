Uomini e donne, nozze in vista per l'ex cavaliere: "Emily ha detto sì"

Sono lontani i tempi in cui Nicola Mazzitelli sedeva nel parterre maschile del Trono over e sognava di trovare la compagna per la vita. L'amore è arrivato solo una volta uscito dal programma e in una recente intervista rilasciata a Fralof ha fatto un importante annuncio: "Ho chiesto ad Emily di sposarmi e lei ha detto Sì".

Di orgini calabresi, ora vive a Vicenza dove ha da poco preso casa con la sua fidanzata poco più che vent'enne. La proposta è arrivata sotto le feste di Natale. Durante una serata con gli amici per brindare alla nuova dimora ha proiettato un video che raccontava tutta la storia con la sua compagna "Ho raccontato come lei mi ha cambiato la vita - ha dichiarato - Abbiamo 18 anni di differenza e io all’inizio non volevo. Ma lei ha creduto nella nostra storia e l’ha tenuta in piedi. Mi ha supportato nel periodo in cui mi allenavo per l’incontro, che poi ho vinto. E c’era solo lei con me. Lei continuava a dirmi manca l’anello. Alla fine del video quando si è girata ha trovato me in ginocchio con l’anello in mano".

L'ex cavaliere di dichiara innamoratissimo: "Spero di passare tutti i giorni della mia vita con lei" e sogna un matrimonio in estate: "Se non riusciamo tra agosto e settembre di quest’anno, rimando all’anno prossimo. Ci sposeremo in Veneto, non in Calabria, come il mio papà".