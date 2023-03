Uomini e donne, Sara e Sonny hanno detto Sì: bimbo in arrivo? Le foto del matrimonio

Il 5 marzo sono convolati a nozze, ora Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono marito e moglie. Un matrimonio in perfetto stile marocchino con abiti che rispecchiano la tradizione e le origini dell'ex tronista che ha infatti scelto il Marocco come cornice del suo grande giorno. Le nozze hanno avuto luogo a Rabat, circondata dall'affetto dei genitori.

Gravidanza in corso

La loro relazione ha vissuto molti up e down, non da ultimo la crisi di inizio anno dove l'ex corteggiatore ha avuto anche una relazione con Aurora Colombo che ha subito tuonato all'annuncio di nozze dei due. C'è però un particolare, dalle foto diffuse sui social sembra che l'ex tronista, oggi assistente di volo, sia in dolce attesa. Si noterebbero infatti delle rotondità che lascerebbero pensare ad una gravidanza in corso.

Nessuna dichiarazione nè smentita dai diretti interessati.