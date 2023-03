Uomini e donne, Sonny e Sara presto sposi: "Tutto molto ridicolo e imbarazzante"

A spegnere il clima di magia dopo la notizia delle imminenti nozze tra l'ex tronista Sara Shaimi e il fidanzato Sonny Di Meo, ci pensa Aurora Colombo. Ex corteggiatrice di Uomini e donne, ha avuto una breve relazione con Sonny Di Meo ad inizio anno quando lui e la futura moglie Sara avevano vissuto un momento di crisi.

Tutto molto ridicolo

L'estetista, rispondendo ad alcune domande dei followers che le chiedevano un commento sull'annuncio di nozze di Sonny e Sara, ha tuonato duramente contro i due: "È tutto molto ridicolo e imbarazzate...questa dolce notizia la so da tempo perchè è stata la causa di rottura tra me e lui. Bisogna imparare a raccontare le cose come stanno. Bisogna imparare a dire la verità...Fa talmente ridere questa situazione...abbiamo toccato dei livelli magici...Basta".

La relazione tra Aurora e Sonny venne ufficializzata a dai due a gennaio di questo anno, ad un mese dalla rottura del'ex tronista e il suo fidanzato. Dopo alcune settimane di frequentazione l'ex corteggiatrice di Luca Salatino aveva confermato infatti la love story con Sonny Di Meo sui social: "Ti ho conosciuto su direct, primo appuntamento su whatsapp. Luna di miele su Skype" scrisse in un post che provocò una dura reazione di Sara Shaimi.