Uomini e donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso futuri sposi: c'è già una data

Non perdono tempo Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Dopo la proposta di matrimonio, durante un viaggio alle Seychelles, è arrivato il momento di organizzare il loro grande giorno. In una recente intervista l'ex tronista e il suo fidanzato hanno svelato qualche inidizio. La data non è stata fissata ma è stato individuato il periodo, che sarà tra maggio e giugno 2024.

Sulla location la coppia si divide, lei da buona napoletana vorrebbe che il matrimonio si celebrasse al Sud mentre lui opterebbe su una villa veneta come ricevimento mentre entrambi convergono sull rito religioso. Quello che invece è già scritto è il nome dei testimoni, lui vorrebbe al suo fianco la sorella mentre lei il suo miglior amico.

E mentre fervono i preparativi la coppia pensa già al dopo. Ad un trasferimento su Milano e ad allargare la famiglia con l'arrivo di un bebè.