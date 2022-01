Uomini e donne, baci rubati e paranoie: Matteo diviso tra due more

Cresce la complicità tra Matteo Ranieri e Federica, la giovane mamma, che il ligure sta conoscendo esterna dopo esterna. Nell'ultima uscita a due il tronista ha chiesto un bacio alla corteggiatrice che si è mostrata un po' in imbarazzo. "Te lo darò quando me la sentirò" ha dichiarato la napoletana che poi, complice un abbraccio, si è lasciata andare ad un bacio "rubato", a stampo.

Ma a "rovinare" il momento è subentrata Denise, la corteggiatrice australiana d'adozione, che si è presentata nelle scorse puntate proprio con l'intento di conoscere il bel tatuato. Matteo e Denise sono usciti in esterna e si sono raccontati ma al ritorno in studio la giovane ha fatto notare come il tronista sia sempre attento alle reazioni di Federica più che al momento vissuto con lei.

In studio si crea un momento di empasse e Matteo sottolinea come la sua vera paura sia quella di non piacere abbastanza, soprattutto una volta fuori.

Il tronista sceglie quindi di ballare con Federica ma Denise scoppia in lacrime. Maria de FIlippi cerca di capire cosa stia accadendo ma la corteggiatrice sembra aver avuto un crollo estemporaneo e sceglie di uscire dallo studio. Ecco che Matteo decide di seguirla. Come proseguirà tra i due?