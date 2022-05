Uomini e donne, Matteo Ranieri risponde alle frecciatine di Federica Aversano

"Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta", così Matteo Ranieri risponde sul "caso" Federica Aversano. Da quando il tronista ha infatti dichiarato di preferire Valeria Cardone come compagna di vita, la corteggiatrice mamma non perde occasione per dire la sua su tutto quello che riguarda il ligure.

Distratta da altro

Intervistato dalla rivista Uomini e Donne Magazine, Matteo Ranieri racconta infatti di essere "rimasto male per alcuni suoi post che mi sono stati inviati”. E ancora: “Alla signorina Aversano direi che mi mostro sui social come sono nella realtà e se ha scoperto un altro me forse era distratta durante il trono”.

L'interesse per un cavaliere

E qui l'ex tronista allude al fatto che in un’intervista rilasciata dalla campana al magazine di Uomini e donne, affermava che sarebbe uscita volentieri con Riccardo Guarnieri, il cavaliere del Trono over.