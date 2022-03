Il video della scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

(Nel video in alto, la scelta di Matteo)

Matteo Ranieri, nel suo grande giorno, sceglie di indossare uno smoking e, a sostenerlo in questo momento cruciale del suo percorso, ha al suo fianco due vecchie (nemmeno troppo) conoscenze di Uomini e donne: l'ex tronista Davide Donadei e la sua scelta Chiara Rabbi. Prima di entrare nel vivo della scelta, Matteo ascolta le parole che Luca (Salatino), suo compagno di avventura, ha deciso di scrivergli per dirgli quando sia per lui importante l'amicizia nata in questi mesi: "Da quando mi hanno detto che avresti fatto la scelta non ho fatto altro che pensare a come saranno le mie giornate senza di te - scrive Luca - Sono stati mesi intensi, mai nessuno è riuscito a capirmi come hai fatto tu. Non avere mai paura delle tue fragilità...sono onorato di averti avuto spalla a spalla in questo percorso".

Non sarei più riuscito a baciare un'altra

Dopo aver comunicato a Federica che non è lei la sua scelta, è il momento di Valeria. Una settimana prima del tuo arrivo - racconta Matteo - ero lì lì per dire alla redazione di non voler proseguire, poi sei arrivata tu. Ti ho vista e quello che mi hai detto, come l'hai detto, mi ha trapassato...É sempre stata un'escalation di momenti belli, mi ricordo dopo il primo bacio, sono tornato a casa e mi ha ricordato i miei 16 anni e il giorno dopo ho iniziato un libro, "L'insostenibilie leggerezza dell'essere", nella cui prefazione (in altre parole) c'era scritto: Chi è pesante, non può fare a meno di stare bene con chi è più leggero. Il giorno dopo abbiamo fatto la scelta e c'è stato il bacio e lì ho voluto prendermi un po' di tempo per pensare...In quel momento ho capito che non sarei più riuscito a baciare un'altra ragazza perchè la mia scelta, se lo vuoi sei tu".

Ecco che dopo averle fatto indossare una collana che ha deciso di regalarle per l'occasione,Valeria senza troppi giri di parole si volta e si lascia andare ad un bacio appassionato che vale il Sì. É nata così una nuova coppia.