Uomini e donne, Matteo Ranieri "snobba" Valeria e va in vacanza con la famiglia

A pochi mesi dalla scelta, è già la seconda volta che il mondo del web li dà per separati o addirittura insieme per mero business. A pochi giorni dal compleanno dell'ex corteggiatrice Valeria Cardone c'è chi sostiene che "al solito" l'ex tronista "snobbi" la fidanzata e invece che scendere a Napoli da lei abbia preferito partire per una vacanza con la sua famiglia.

La segnalazione

Di vero c'è che effettivamente Matteo Ranieri è partito in camper con la famiglia alla volta del Nord Europa, come documentato dallo stesso attraverso i social mentre la fidanzata è a Napoli. La partenopea in effetti ha raccontato ai followers di essere prossima al compleanno e, di contro, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione in cui un utente sostiene che l'ex tronista sarà in viaggio per almeno 15 giorni, perdendosi quindi il compleanno della fidanzata. Cosa c'è di vero in tutto questo?

Nella precedente segnalazione di crisi era intervenuto direttamente l'ex tronista gettando acqua sul fuoco, vedremo se anche questa volta agirà allo stesso modo.