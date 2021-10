Uomini e donne, Matteo Ranieri risponde alle "verità" di Sophie: entrerà nella casa del Gf?

Non si è sbilanciato e non ha rilanciato altre accuse, semplicemente ha lasciato intendere che quella raccontata dalla ex non sia la realtà dei fatti

Si è sempre distinto per essere un ragazze paziente e moderato ma questa volta sembra non poterne più.

Matteo Ranieri rompe il silenzio dopo le dichiarazioni fatte dalla sua ex Sophie Codegoni all'interno della casa del Gf Vip. Lo fa nel suo stile, dicendo e non attaccando, ma facendo capire che quella raccontata da Sophie potrebbe in realtà essere una messa in scena.

"A dover stare a giochi che non mi piacciono - ha scritto sui social - A fare teatrini che non mi piacciono" . Dalle parole ai fatti. Da quello che si vede sui social viene da pensare che Ranieri potrebbe avere un confronto con Sophie proprio questa sera, durante la puntata del Gf vip. Lo si desume da una stories condivisa dall'ex corteggiatore proprio nelle scorse ore. Ranieri si è infatti mostrato con un trolley alla stazione di Roma. Ci sarà un confronto o entrerà nella casa come concorrente?