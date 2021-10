Il video della scelta di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne

"Mi toglie la voglia di conoscere altre persone". Matteo non riesce più a frenarsi e dopo una lunga riflessione in studio con Maria De Filippi che cerca di togliergli dubbi e paure, decide di lasciarsi andare e scegli Noemi.

Una scelta a sorpresa, a pochi mesi dall'inizio del Trono ma inevitabile per uno che tiene la foto della corteggiatrice a fianco del letto. Una scelta partita con il freno a mano perchè Matteo si è messo molto in discussione e questo la padrona di casa l'ha percepito: "Matteo sei sicuro di non voler scegliere?" chiede la De Filippi, il giovane romano prende tempo dicendo che ho bisogno di stare un attimo con Noemi. Maria a quel punto chiede alla corteggiatrice cosa farebbe in caso di scelta e Noemi risponde: "Gli direi di Sì, è ovvio".

Alle esortazioni di Maria si aggregano anche Gianni, Raffaella Mennoia (presente in studio) e la tronista Andrea Nicole. "Saresti il primo a sceglierla senza averla baciata", dichiara Gianni e di lì a poco Matteo si alza dal trono e va a prendersi Noemi. Parte la musica, scendono i petali e tra i due scatta un bacio infinito che, a quanto pare, entrambi desideravano.