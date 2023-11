Uomini e donne, tutti contro tutti: Aurora fa sbottare persino Maria De Filippi

Una ripresa (l'ennesima) della storia finita in malo modo tra Maurizio e Gemma innesca una serie di reazioni a catena che infiammano lo studio di Uomini e donne, "scomodando" anche la padrona di casa, chiamata in causa da Aurora Tropea.

Puntata pungente, con vari attori ma un unico denominatore comune: le accuse.

Dapprima i fari sono puntati su Maurizio accusato da Gemma di averla usata per un proprio tornaconto a livello pubblicitario in quanto far presenziare Gemma ai suoi eventi di lavoro sigificava avere maggior attenzione/pubblico. Il cavaliere nega e cerca di dare una sua lettura dei fatti ma la ricostruzione non convince il parterre e soprattutto Gianni Sperti.

Nella discussione viene chiamata in causa anche Aurora Tropea che, in un ballo con Maurizio si lascia andare a dei discorsi che vanno contro al programma. La dama sostiene infatti che ci sia poca obiettività e tira in ballo anche Maria, la quale fa una verifica degli rvw e "sbugiarda" dama. Aurora sostiene di essere stata più volte invitata ad uscire dal programma anche solo dopo mezzo bacio a dispetto di coppie ben più "navigate".

Da qui parte un attacco infuocato, anche da parte di Roberta Di Padua e Gemma, contro Aurora. La romana continua a fare la "vittima" del sistema mentre le dame sottolineano come sia lei a provocare e a innescare insidie. Quella che ne esce non è certo una bella pagina di spettacolo.