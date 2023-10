Uomini e donne, Elena e Maurizio mentono: volano stracci tra Gemma e il suo "ex"

La storia si ripete. Elena e Maurizio a centro studio che raccontano l'uscita (con tanto di bacio) e finiscono al centro di un vespaio con Tina e Gianni in prima fila a nutrire dei forti dubbi sulle loro ricostruzioni dei fatti. Se prima Maurizio si mostrava bloccato, incapace di lasciarsi andare ora con Elena viaggia senza pensieri e anzi, è lui a prendere l'iniziativa. Un cambio di atteggiamento che convince poco la platea, sempre più portata a pensare che i due agiscano in accordo.

Nulla di nuovo rispetto all'ultima puntata se non fosse che nella discussione si infila anche Gemma Galgani che torna su parlare della sua frequentazione con il cavaliere.

Maurizio sostiene di aver scritto una lettera indirizzata alla dama ma che ha poi desistito nel consegnarla. Gemma ci crede poco. Da lì nasce un botta e risposta legato al loro passato. "Io non ho mai voluto vedere quello che è successo prima - dichiara Maurizio - però c'è un clichè che si ripete e ovviamente il bersaglio sono io". Maurizio dichiara nuovamente di aver agito in trasparenza.

E tornando al rapporto con Elena, Gianni e Tina chiedono quali siano i progetti comuni. Maurizio chiede equilibrio nelle valutazioni: "Non ti inventare queste storielle", chiosa Tina. Gianni rincara la dose e difronte alle parole di Elena e Maurizio, che mettono al centro del discorso tempo e lavoro, l'opinionista dichiara: "Avessi due giorni a settimana direi senti Maurizio invece a Uomini e donne perchè non ci facciamo due giorni insieme?". Domanda che infiamma il dibattito ma non trova risposte concrete.