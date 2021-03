Uomini e donne, il clamoroso flirt tra Barbara e Maurizio: Gemma rimane al palo

Lei è stata tra le dame storiche del Trono over, dopo una storia tormentata con Franco Garna sembrava aver trovato l'amore con Davide, cavaliere conosciuto all'interno del programma, ma la love story non è decollata e i due non hanno più preso parte al programma. Lui è il cavaliere che ha fatto il battere il cuore a Gemma Galgani. Protagonista di una frequentazione passionale con la dama torinese aveva poi fatto marcia indietro gettando la over 70 nello sconforto.

I loro sguardi non si sono mai incrociati all'interno del programma eppure, da quanto trapela in rete, sembra che tra i due ci sia un flirt in corso. Stando a quanto documentato sui social sembra infatti che Maurizio Guerci e Barbara De Santi si siano frequentando e, velatamente, entrambi hanno confessato la cosa.

Chi non gradirà questa frequentazione sarà sicuramente Gemma. La Galgani non ha mai legato con la la De Santi e sapere che il suo ex si sia avvicinato a lei non le farà certo piacere.