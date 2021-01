Uomini e donne, Maurizio spiazza tutti: "Con Gemma è amore"

Il cavaliere del Trono over, in un'intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, scioglie alcuni dubbi sulla sua liaison con la dama torinese. Parole a dimostrazione che con la Galgani fa sul serio

"É bastato uno sguardo per rimanerne colpito". Maurizio Guerci, cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, si racconta al settimana Novella 2000 e le sue dichiarazioni lasciano tutti a bocca aperta. In molti infatti mettevano in discussione le reali intenzioni del romagnolo nei confronti di Gemma ma le sue parole hanno smontato ogni "accusa".

Guerci ha parlato di un'attrazione mentale che nel corso del programma è diventata qualcosa di più. I 20 anni di differenza per lui non sono un problema e anzi, dichiara di apprezzarne la ricchezza culturale.

Infine, il cavaliere del Trono over, consapevole dei tanti pregiudizi sorti dall'inizio della sua frequentazione con Gemma, spende una parola in merito alle continue insinuazioni mosse da Tina Cipollari: "Ultimamente sia Gemma sia io, stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto".