Uomini e donne, Maurizio (ex di Gemma) accusa il programma: "Io ed Elena vittime di bullismo"

Dopo il post "d'addio" a seguito dall'uscita del programma, sembrava che Maurizio Laudicino non volesse aggiungere altro circa quanto accaduto nello studio Mediaset e invece, a bocce ferme, l'ex cavaliere torna sull'episodio e punta il dito contro il programma.

“Trovarmi in un contesto tanto ostile verso una donna che aveva già palesato il desiderio di uscire secondo i suoi tempi - spiega in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it - e che si è trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti l’ho trovato insopportabile. Quando l’ho vista alzarsi, ho avuto l’impulso di accompagnarla per aiutarla. Non ho potuto fare altrimenti di fronte a questa sorta di bullismo”.

Gianni e Tina, a più riprese e soprattutto non convinti della trasparenza della coppia, avevano più volte esortato dama e cavaliere ad uscire dal programma, sino a quell'ultima puntata in cui Elena Di Brino si è poi allontanata dallo studio senza più farvi ritorno.

"Non ricordo ci sia mai stato un atteggiamento così aggressivo nei confronti di un’altra persona”, aggiunge l'ex cavaliere diventato popolare soprattutto per la frequentazione, quasi platonica, con Gemma Galgani: "Mi sono lasciato coinvolgere senza pormi il problema dei suoi 73 anni o della sua popolarità - ha aggiunto - Finché non ha fatto all-in, non mi ero mai posto il problema di rendere fisico un rapporto che per me era mentale/spirituale”.

Lontani dai riflettori Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino continuano a vedersi nonstante la distanza: "Ci vediamo nei fine settimana - conclude ma ci stiamo adoperando per fare in modo che la frequentazioni diventi più strutturata”.