Uomini e donne, Maurizio (ex di Gemma) lascia il programma: "Avrei una gran voglia di..."

La sua uscita di scena non è stata delle migliori. Spesso sotto accusa per il suo comportamento (in particolar modo nei confronti di Gemma) giudicato ambiguo e costruito, l'ex cavaliere Maurizio Laudicino torna sui social e pubblica un post dove allude al fatto che avrebbe molti sassolini da togliere ma non lo farà, nemmeno ora: "Avanti per mia strada con coerenza e determinazione…e chi mi ama mi segua", scrive il 57enne esperto di marketing e comunicazione.

E a proposito di chi mi ama mi segua, al suo fianco compare Elena Di Brino, la dama con il quale è uscito dal programma, o meglio, che ha seguito a ruota dopo l'uscita improvvisa dallo studio di Uomini e donne. I due hanno infatti condiviso alcuni scampoli del loro primo weekend di coppia lontani dai riflettori. Stando a quanto pubbblicato sui social, la molisana ha infatti raggiunto il suo cavaliere e insieme hanno fatto serata e svariati scatti di coppia e con i "supporters".

Il capitolo Gemma sembra quindi essere un lontano ricordo. Se ci fosse stato del reale interesse nei confronti della storica dama o se fosse stata tutta una tattica per ottenere maggiore visibilità, rimarrà un grande punto di domanda, sta di fatto che ora il cavaliere non ha alcun blocco e sembra pronto a viversi una nuova storia al fianco dell'impiegata molisana. Era anche questo l'epilogo di un copione già scritto?