Uomini e donne, Gemma ruba un bacio a Maurizio e Valentina si defila: "Mi fa ribrezzo"

Una Gemma così entusiasta e passionale non la si vedeva dai primi approcci con Giorgio. A scaldare il cuore (e non solo) della torinese è arrivato Maurizio, cavaliere sulla quale lei ha messo gli occhi sin dal suo ingresso in studio.

I due hanno trascorso una serata molto "hot" culminata con un bacio rubato che ha dato un certo brio alla dama torinese.

Durante l'uscita Gemma ha regalato una bottiglia di vino Passerina (nome che si presta a molti doppi sensi) e si lascia andare in un Tuca tuca che manda in escandescenze Tina che la giudica senza ritegno. La serata si conclude con un bacio rubato che viene messo in discussione in studio.

Ma non è il solo bacio al centro di dibattito in quanto Maurizio, come noto, frequenta anche Valentina, una donna molto diversa da Gemma, più frenata, più fredda. Valentina viene a conoscenza del bacio tra Gemma e Maurizio solo quando arriva in studio e questa cosa la coglie impreparata. La giovane rivela infatti di aver visto e sentito Maurizio ma lui non ha mai fatto menzione della cosa: "Il pensiero che ieri voi vi siete baciati a me fa ribrezzo, non ci riesco", dichiara la dama che a sua volta aveva baciato Maurizio.

Vista la situazione Valentina si chiama fuori dai giochi e decide di chiudere con Maurizio. La cosa non lascia sgomento il cavaliere che rivela: "Me l'aspettavo" in quanto convinto di non interessare poi molto alla giovane. Valentina nega e spiega che non può essere messo in discussione il suo atteggiamento: "Io sono così, non sono romantica, non mostro i miei sentimenti", continua. A questo punto per Gemma ha campo libero anche se non è del tutto convinta dell'atteggimento di Maurizio.