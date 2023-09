Uomini e donne, la redazione "snobba" Mauro e Lisa: "Vorremo tornare ma non vogliamo elemosinare nulla"

Il 4 luglio 2021 si sono sposati coronando quel sogno d'amore nato nel salottino di Uomini e donne. L'uscita dal programma di Mauro Faettini e Lisa Palugan è rimasta nel cuore di molti telespettatori che ancora oggi, a distanza di anni, li ricordano con affetto. In una recente diretta social con Fralof hanno raccontato la loro storia d'amore che continua nel tempo.

Hanno ripercorso le tappe della loro storia, sottolineando il loro momento più bello, quello del matrimonio al quale avevano invitato anche Gemma ed Ida Platano ma la Galgani non è potuta esserci per problemi di salute. Hanno parlato delle relazioni strette all'interno del programma e del fatto che, come ha raccontato dalla dama: "Ci piacerebbe tornare in trasmissione, sono passati 6 anni. Ci piacerebbe essere un esempio, sarebbe carino raccontarci. Ma non mi piace elemosinare l'attenzione di nessuno, se ci rincontatteranno saremo ben felici di tornare altrimenti va bene così".

E in merito alla loro assenza dal programma Lisa ha fatto anche sapere che forse un po' ha "patito" il fatto che la redazione non li abbia chiamati in studio dopo il matrimonio. "Noi saremo sempre riconoscenti al programma - ha spiegato - ma ci siamo sposati a luglio, hanno messo il video del nostro matrimonio sulla pagina Instagram e ci aspettavamo di esserci a settembre, invece non non ci hanno chiamato in studio".

Un ultima riflessione è stata poi rivolta ai protagonisti del programma e al fatto che ci siano molte persone che rimangono in studio per visibilità e non per reale interesse a trovare l'amore. A tal proposito Lisa sottolinea come, senza Gemma, il programma forse non abbia motivo di esistere.