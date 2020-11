Uomini e donne, colpo di scena: Michele e Roberta escono con altre persone

Erano mesi che il cavaliere e la dama del trono over cercavano un modo per far funzionare quel rapporto che faticava a decollare ma alla fine, la cosa più semplice è stata quella di chiudere tutto

Altra frequentazione al capolinea nel salottino di Uomini e donne. Nonostante Roberta Di Padua avesse dichiarato di voler fare un passo indietro, di dare un'occasione al suo cavaliere palestrato, le divergenze e gli screzi hanno pesato troppo. Per i due è arrivato il momento di mettere la parola fine, nonostante continuino ad esserci dei giochi di sguardi in studio che non è passato inosservato.

Michele e Roberta escono con altri corteggiatori: è finita?

Niente più uscite, o almeno per il momento e via libera a nuove frequentazioni. Due sono infatti le dame che si sono presentate per conoscere Michele, delle due il napoletano ha voluto dare spazio solo a Giada che si è detta per nulla intimorita delle discussioni viste in studio e anzi, si è detta pronta a dare dolcezza, cosa che Michele ha sempre recriminato a Roberta.

Non è da meno la Di Padua che decide di dare una possibilità a Matteo, giovane arrivato nel programma con l'intento di conoscere sia lei che Carlotta e che quest'ultima ha deciso di nono approfondire.