Uomini e donne, Ida stanca dei suoi corteggiatori minaccia l'abbandono

Come era trapelato dalle anticipazioni, è arrivato il momento della messa in onda della puntata in cui Ida Platano annuncia di essere intenzionata ad abbandonare il Trono. Una decisione frutto di una serie di situazioni che l'hanno portata a pensare che non ci sia tutto questo interesse da parte dei suoi corteggiatori.

E lo fa dopo che Maria De Filippi le fa presente che Mario ha fatto il caos con la redazione durante la settimana perchè aspettava un gesto da lei, gesto che non è arrivato perchè la tronista ha apertamente dichiarato di non voler più far nulla, bensì ricevere, sentirsi corteggiata, avere delle conferme e nemmeno le parole della redazione la portano a ricredersi.

Non cambia di molto la posizione di Pierpaolo che prova a difendersi dalle accuse della tronista che rincara la dose dandogli dell'incostante.

In studio si accende il dibattito con Tina che spara a zero su entrambi i corteggiatori e Gianni che prova a prendere le parti di Mario, sottolineando come le parole della redazione potessero essere tradotte come un reale interessamento nei confronti di Ida.

Visto il gesto d'impeto, Maria De Filippi invita la tronista a prendersi del tempo, o quantomeno a rimanere sino a fine puntata. Non troppo convinta di questo, Ida decide di fermarsi e accetta anche l'invito a ballare di Pierpaolo che accende la discussione con Mario.