Uomini e donne, schianto sull'A22: muore ex cavaliere di soli 39 anni

Nella passata stagione era entrato nel programma Mediaset come cavaliere del trono Over e senza troppi giri di parole si mostrò da subito attratto dalla dama Daniela Di Napoli, che come lui coltivava la passione per la palestra.

La cosa però non decollò e i due lasciarono il programma. Da qui Riccardo Ravalli tornò alla vita di sempre. Originario di Catania, da tempo abitava in provincia di Pistoia e la mattina di mercoledì 10 novembre, si è messo alla guida di un furgone che purtroppo è stato coinvolto in un incidente mentre stava transitando sulla corsia nord dell'Autobrennero.

Uno schianto violento, tra il furgone e il camion che lo precedeva. La cabina del mezzo condotto da Ravalli è andata completamente distrutta e nonostante la tempestività dei soccorsi per il 39nne, apparso subito in gravissime condizioni, non c'è stato nulla da fare.