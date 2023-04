Uomini e donne, cos'è successo tra Luca Salatino e Matteo Ranieri? Emergono nuovi retroscena

In molti si sono chiesti nei mesi scorsi cosa fosse accaduto tra i due ex tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri, legatissimi fin dai tempi del trono. Sono passati dal chiamarsi "fratelli" ad ignorarsi. Una rottura senza apparenti spiegazioni e sulla quale era calato il silenzio.

I due sono passati dal pendolare tra Roma, città di Luca e Genova, città di Matteo, al condividere i momenti di coppia, nei pochissimi giorni in cui è durata la relazione tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, al nulla. La scorsa estate Salatino era volato in Grecia per trascorrere le vacanze con Soraia

mentre Matteo era stato ad Ibiza con i fratelli. Nessun contatto tra i due.

Oggi, a distanza di tempo emergono alcuni retroscena che spiegherebbero i motivi di questa frattura. Sembrerebbe infatti che tra i due i rapporti si siano lacerati per un provino per il Gf vip. L'indiscrezione arriva da Deianira Marzano la quale è stata raggiunta da alcune segnalazioni relative ad una non comunicazione da parte di Luca Salatino circa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ma non solo. Anche Ranieri aveva preso parte ai provini per entrare come concorrete nel reality ma al suo posto sarebbe stato scelto proprio l'ex amico.