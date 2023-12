Uomini e donne, brutta tegola per Giacomo Czerny alla prima uscita dopo il ricovero in ospedale

Non è un gran periodo per l'ex tronista Giacomo Czerny che dopo l'intervento d'urgenza a seguito della scoperta di un'àneurisma cerebrale è pian piano tornato alla vita di tutti i giorni, circondato dall'affetto della fidanzata Martina Grado, di famiglia ed amici, ma si è trovato a fare i conti con una dimenticanza che gli è costata cara.

"Esco per la prima volta con la macchina dopo 20 giorni - scrive sui social il videomaker - In questo mese di caos mi sono scordato che era scaduta l’assicurazione da 20 giorni. Mi ferma la polizia. 606 euro di multa e macchina sequestrata. Finirà questo dicembre. Spero."

Ebbene sì, nel gran caos di un ricovero in ospedale carico di preoccupazione data la diagnosi del tutto inaspettata e relativo intervento salva vita, la dimenticanza di un pagamento gli è costata cara. Una svista che non guarda in faccia nessuno.