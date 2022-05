Uomini e donne, il ritorno di Nadia e Massimiliano: Gemma quasi "seccata"

A pochi mesi dalla loro uscita dal programma, Nadia e Massimiliano, un tempo protagonisti del Trono over, sono tornati nel salottino Mediaset per raccontare il loro amore fuori dalle telecamere.

La convivenza

L'ex dama e cavaliere hanno parlato della loro quotidianità rivelando che da un paio di mesi hanno deciso di vivere sotto lo stesso tetto.

"É un vulcano ma se mai deve uscire di casa si sente la sua assenza", ha raccontato Nadia. Una relazione "benedetta" anche dalle figlie di lui: "Ha incontrato anche la mia ex moglie e non ci sono stati lanci di stracci", ha raccontato Massimiliano.

Gemma "seccata"

Un po' sulle sue Gemma, la dama torinese non ha infatti abbozzato alcun sorriso nè applauso all'ingresso in studio dei due. A distanza di tempo, la Galgani non sembra aver digerito il fatto che il cavaliere abbia preferito approfondire la conoscenza con la romana ma, vista la complicità mostrata dalla neo coppia, non potrà far altro che farsene una ragione.