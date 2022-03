Uomini e Donne, il video della proposta di Massimiliano a Nadia. I due lasciano (insieme) il programma

"Io sono veramente innamorato di te, usciamo insieme?", Massimiliano Bartolini lascia Nadia Marsala a bocca aperta con una proposta che l'affascinante dama romana non si aspettava ma che ha accolto con gran piacere ed ha accettato senza indugi.

Nel salottino Mediaset è nata una nuova coppia, quella formata da due new entry del programma che in poco tempo erano riuscite a ritagliarsi un ruolo anche grazie alle "incursioni" di Gemma.

"Io non ero mai stato così, in uno stato di felicità - ha dichiarato il cavaliere - ho sbagliato tanto nella mia vita ma so anche leggere tanto e ci sono troppe cose sulle quali siamo insieme e quindi non voglio perdere altro tempo". Affermazioni che portano Nadia a dire: "Andiamo".

Prima dell'uscita dal programma Massimiliano e Nadia si concedono un ultimo ballo a centro studio sulle note di una celebre canzone di Modugno, scelta da Massimiliano: "Dio come ti amo".