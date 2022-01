Uomini e donne, Nadia (già) contesa tra due cavalieri. Chi sono

L'arrivo nel parterre maschile di Massimiliano, ex stilista fiorentino, ha subito catturato l'attenzione di Gemma Galgani con la quale è uscito in esterna. Una serata piacevole, senza colpi di scena, un primo appuntamento in piena regola sul quale però la dama torinese ha investito molto tanto che nel raccontandolo in studio è parsa visibilmente emozionata e già proiettata al futuro.

Emozione che è stata subito gelata quando la Galgani ha scoperto che il "suo" Massimiliano si era visto anche con Nadia, l'affascinante dama over 70 che sin dal suo arrivo è parsa rubare la scena a Gemma. Su due piedi Gemma ha provato ad attaccare Nadia. "É venuto un signore per te (riferendosi a Franco), lo tieni, e nel contempo gli hai dato il numero?". Pronta la replica di Nadia “ma hai monopolio? Sarà lui poi a giudicare se te o me“.

E proprio su Nadia aveva riposto delle aspettative anche Franco, 67enne, originario di Arezzo, insegnante ormai in pensione, che si era presentato in studio proprio per conoscere la dama dagli occhi di ghiaccio.

Nadia non si è esposta, ma si è detta felice di poter continuare la conoscenza con Massimiliano (che lo trova brutto esteticamente ma molto interessante come persona) che nel frattempo ha voluto chiudere con Gemma con la quale non vede futuro. Con Franco invece, la frequentazione si è fermata ad un caffè, per Nadia non ci sono i presupposti per continuare.