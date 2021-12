Quando ricomincia Uomini e Donne a gennaio 2022

Per i fedelissimi di Uomini e donne è arrivato il momento dei saluti. Come di consueto, il dating show Mediaset andrà in off per le festività natalizie.

La puntata di mercoledì 22 dicembre sarà infatti l'ultima del 2021 per poi tornare in onda lunedì 10 gennaio, come di consueto alle 14.45. Rimarrà quindi in stand by anche la scelta della tronista Roberta che è stata registrata nei giorni scorsi così come la frequentazione in corso tra Gemma e Leonardo e le tante relazioni "in erba" nate nel programma.