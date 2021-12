Uomini e donne, il Natale di tronisti e corteggiatrici

Reggio Emilia, Latina, Sarzana, sono solo alcune delle mete scelte dai protagonisti del passato (recente) di Uomini e donne per le festività natalizie. Per la maggior parte la scelta è stata il ricongiungimento con i famigliari.

Ludovica Valli ha infatti lasciato Milano nei giorni scorsi per raggiungere prima Reggio Emilia, dove vive la madre, e poi il Molise dove vivono i suoceri. Per l'ex tronista sarà il primo Natale in tre dopo la nascita della piccola Anastasia. Ancora non è chiaro se nella reunion della vigilia sarà presente anche l'altra sorella, Beatrice con il compagno (e futuro marito) Marco Fantini e i loro figli. Hanno lasciato Milano anche Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che trascorreranno il Natale a Latina, paese d'origine dell'ex corteggiatrice.

Valige pronte anche per Martina Grado e Giacomo Czerny che passeranno il Natale a Sarzana, in Liguria, paese d'origine dell'ex tronista. Natale da single, ma in famiglia, per Samantha Curcio, la tronista curvy tornerà infatti a Sapri.

La neo coppia formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi trascorrerà invece il Natale separati: l'ex tronista rimarrà in Puglia per stare accanto alla madre e al fratello dal momento che lo scorso Natale l'ha trascorso nel residence in quanto era impegnato nel dating show Mediaset. La fidanzata tornerà invece a Roma per stare con la famiglia in quanto sarà il primo Natale senza il nonno.

Passando quindi al Trono over, nelle scorse ore l'ex dama Isabella Ricci ha mostrato sui social alcuni particolari del suo viaggio a Valencia, ancora non è chiaro se ad accompagnarla ci sia il suo Fabio ma sembra quasi inevitabile.