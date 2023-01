Natalia Paragoni incinta: "C'è un motivo se l'ho detto solo ora: sono stati due mesi complicati"

"É stato troppo difficile tenerlo nascosto in questi due mesi...". Dopo l'annuncio della gravidanza, Natalia Paragoni si sente finalmente libera di condividere tutta la sua felicità sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne racconta infatti: "Non potevo essere me stessa...finalmente sono libera di dire, fare, quello che voglio perchè comunque uscire...mi mettevo sempre tute, non volevo andare nei ristoranti perchè dovevo mangiare questo e non questo e per chi mi conosce sa che un bicchiere di vino me lo bevo".

"Ogni volta che facevo qualche stories mi veniva da ridere, dice ancora. "E' stato troppo difficile tenerlo nascosto in questi due mesi, non so come ho fatto, perché sono una che viene beccata subito quando dice una bugia. La mia famiglia mi ha sgamato subito. E' stato complicato perché non potevo essere me stessa. Era una cosa molto privata nostra, anni fa ho avuto un aborto e volevo aspettare il più possibile, avere più tranquillità mia, oltre a godercela io e Andrea, visto che è un momento bellissimo".

Un aborto nel suo passato

La futura mamma spiega anche di aver voluto proteggere questo momento così privato e di averlo fatto anche per paura perchè in passato ha vissuto l'eperienza dell'aborto e questo l'ha portata anche ad andarci piano proprio perchè i primi mesi sono particolarmente delicati: "Se sono sparita su Instagram è perché odio dire bugie. Non vi raccontavo più nulla, sono stati due mesi complicati lato mio personale, ma allo stesso tempo beli con le nostre famiglie".

Il piccolino/a arriverà a riempire la vita dell'ex tronista e della sua amata a quasi 4 anni dalla scelta.