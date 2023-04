Uomini e donne, corsa in ospedale per Natalia Paragoni: "Ho avuto paura per la mia bambina"

Attimi di paura per Natalia Paragoni. L'ex corteggiatrice, incinta di una bimba, nelle scorse ore, ha raccontato sui social di essere finita in ospedale per dei dolori al ventre che sembravano essere contrazioni. La futura mamma ha raccontato di essersi consultata con la ginecologa e di essere poi andata al Pronto soccorso per capire cosa le stesse accadendo.

"Hanno sentito che avevo la pancia molto dura e molto bassa", ha raccontato la compagna di Andrea Zelletta, ma dagli accertamenti non è emersa alcuna anomalia se non una anemia che dai controlli precedenti non risultava.

Nonostante questo Natalia è stata messa a riposo: "Se il dolore continuerò dovrò tornare ma già questa mattina mi sento molto meglio, solo qualche fastidio, impercettibile, in basso alla pancia però tutto okay...Vediamo nei prossimi giorni".