Uomini e donne, Natalia Paragoni mostra il volto della piccola Ginevra sui social

Prima della sua nascita in molti le avevano chiesto se avrebbe mostrato il volto della figlia e lei, Natalia Paragoni, era sembrata avere delle resistenze. Poi l'arrivo della piccola Ginevra ha (forse) cambiato le carte in tavola e l'ex corteggiatrice e il suo compagno Andrea Zelletta, hanno deciso di far conoscere a tutti il frutto del loro amore.

Qualche scatto dalla loro vacanza in Puglia, dove la neo mamma Natalia si mostra in perfetta forma dopo il parto, e poi lei, la piccola Ginevra che dispensa sorrisi.

Immagini che hanno catturato centinaia di migliaia di like e commenti dove non tutti sembrano gradire. "Ma non disse che non avrebbe mostrato sua figlia sui social?" scrive un utente o ancora: "Rispetto per i bimbi 0". La più parte però ha gradito la scelta dei neo genitori e si sono complimentati con la coppia per la bellezza e dolcezza della piccola.