Uomini e donne, Nicole Mazzocato mamma bis: l'annuncio ad un anno dalla nascita di Paolo

Nicole Mazzocato sarà di nuovo mamma. Ad annunciarlo è stata la stessa influncer condividendo sui social un video molto tenero, dove i protagonisti sono lei e il compagno Armando Anastasio, con il figlio Paolo (nato nell'agosto 2022) che indossa una maglietta riportante la scritta Big bro 2024 e tiene in mano l'ecografia del fratellino/sorellina. Ebbene sì, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è in dolce attesa.

"Non vi dico nemmeno cosa provo perchè non è descrivibile - scrive la bellunese - È in arrivo un bimbo e siamo pieni di amore e gioia". Tantissimi i commenti da parte di followers e compagni di avventura a Uomini e donne anche se non è mancata qualche frecciatina poichè per la seconda volta, Nicole Mazzocato sembra seguire a ruota il suo ex Fabio Colloricchio che da poco ha annunciato l'arrivo del secondo bebè, un'altra femminuccia che farà compagnia a Gala, la primogenita, nata (una decina di giorni prima del figlio di Nicole Mazzocato) dalla relazione con la nuova compagna Violeta.

L'ex tronista proprio a luglio aveva annunciato l'arrivo di un altro figlio. Tempo qualche mese ed è stata la volta dell'ex corteggiatrice. La loro relazione si è interrotta, in malo modo nel gennaio 2019 dopo quattro anni.