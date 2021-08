Uomini e donne, terrore per Nicole Mazzocato vittima di stalking: "Sapeva tutto di me"

Come spesso accade, i social sono uno strumento di condivisione anche per i vip. Tra una stories e l'altra mostrano scampoli di vita quotidiana e spesso raccontano anche cose molto intime come l'essere stato vittima di stalking. É quanto successo a Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex fidanzata del tronista Fabio Colloricchio. La giovane bellunese ha infatti raccontato ai followers di essere stata oggetto di pedinamenti, appostamenti, messaggi insistenti da parte di un giovane.

Atteggiamenti che l'hanno portata a vivere situazioni di grande paura: "Descriveva i miei spostamenti, le cose che facevo, conosceva la mia macchina e soprattutto il palazzo dove abitavo". La giovane ha avuto però il coraggio di denunciare l'accaduto. Ha raccontato i fatti ai carabinieri che l'hanno convocato in caserma e in tre ore di interrogatorio non faceva altro che minimizzare la situazione, che voleva solo conoscerla e che anche lei lo voleva perché non l'aveva bloccato. "Io non l'ho bloccato perché avevo paura che si potesse fissare o ossessionare ancora di più", replica la giovane.

Dopo la denuncia e l'intervento delle forze dell'ordine, si è dileguato. A tal proposito l'ex corteggiatrice ha lanciato un appello: "Se vi capita, andate subito a denunciare"